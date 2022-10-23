عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: وجهنا الطلاب بربط مشاريع التخرج بتطوير الصناعة الوطنية

رئيس جامعة الدلتا
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الغرض من الجامعات التكنولوجية  بشكل عام؛ يمكن في ربط سوق العمل بالتعليم، وهذا يتوافق مع خطة الدولة التي تم وضعها على أساس خدمة الصناعة وتوفير القوى العاملة المناسبة، وتلك الجامعات تسير في مسارين من خلال: التعليم الأكاديمي، والتعليم التطبيقي العملي.

وصرح الدكتور كشك، خلال حوار أجره معه موقع "صدى البلد"، أن الجامعة حرصت علي توجيه الطلاب  بضرورة ان تكون مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة ودفعة التخرج الأولى من الجامعة هذا العام بما يفيد المجتمع، ويساعد على تطوير الصناعة وحل مشاكلها.

واشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إلى أن الجامعة طلبت من الطلاب النزول إلي المصانع والجهات الصناعية والسؤال عن ما هي المعوقات التي تواجهم وأن يكون مشروع التخرج لهم يعمل علي حل تلك المشكلة او أن يكون المشروع يساعد ويقدم خدمات للمشروعات القومية للدولة.

ربيع ياسين: ملابس المدرسة كانت دائما أكبر من مقاسي| نوستالجيا

تحرق شبكية العين.. أستاذ فلك يحذر من استخدام النظارات الشمسية لرصد ظاهرة الكسوف

خوفا عليهن.. مديرة مدرسة تحرس الطالبات أثناء عبور الطريق

وشدد على ضرورة أن تكون مشروعات التخرج مبتكرة؛ لأننا لا نريد مشروعات تقليدية لا تقدم أي استفادة، ويكون مصيرها الأدراج، بل نريد مشروعات تخدم الصناعة وتجعلها اقوي ، وأن هذا الأمر ايضا هو شرط علي المعيدين والمدرسين المساعدين في الدرسات العليا، بأن تخدم رسائل الماجستير والدكتوراه المصانع أو المشروعات القومية بالدولة.

واشار إلي أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم 6 برامج تكنولوجية حديثة ومتميزة وهى : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج تكنولوجية الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وبرنامج التكيف والتبريد، ضيفآ أن الجامعة تسعى دائماً إلى التفوق والتميز وأنها فى حالة تطور مستمر .

ولفت إلى أن برامج الجامعات التكنولوجية يتم وضعها وفقا لمتطلبات سوق العمل حيث تعمل الجامعة علي دراسة سوق العمل بالاشتراك مع الجهات الصناعية حتي نتمكن من استحداث برامج دراسية جديدة وفقآ لمتطلباتها، مشيرا إلى أن هناك برنامج دراسي، هو برنامج التكييف والتبريد، تم إعداده بشكل كامل؛ بعد أن أوضحت إحدى الجهات الصناعية، أن هناك نقص من الكوادر في هذا التخصص، وعليه؛ تم عمل البرنامج التعليمي، لتزويد سوق العمل، حيث أن البرامج التعليمية الموضوعة، تهدف جميعها إلى خدمة الصناعة.

جامعة الدلتا التكنولوجية رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مشروعات التخرج مشروعات التخرج مبتكرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

خلال 7 سنوات.. كيف استطاعت مصر تقليل أعباء التعيينات على الموازنة العامة؟

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ترشيحاتنا

الرئيس الإيطالي: قناعة شيخ الأزهر بأهمية السلام بين الأديان محرك أساسي للأخوة الإنسانية العالمية

تعرف علي راتب المدرب الإسباني الجديد لفريق يد الأهلي

أحمد موسى: 477 مليار دولار خسائر مصر من الفوضي بين 2011 و2013

الكيلو بـ 12 جنيها.. أسعار الأرز اليوم| وهذا موعد انخفاضه

طفرة جينية.. طريقة حديثة غير متوقعة لعلاج سرطان الثدي

بصعوبة .. الأهلي يحقق الفوز 1-0 على أسوان بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون أظافر لـ ياسمين صبري لا تتخلى عنه في أغلب إطلالاتها| شاهد

بـ رموش صناعية..هند صبري تفاجئ جمهورها بأحدث ظهورلها بدون مكياج | شاهد

بجسم ممشوق..رضوى الشربينى تثير ضجة والجمهور: بتعملى ايه

بتقلد ممثلة أجنبية .. إطلالة روجينا تثير ضجة | شاهد

فيديو

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ