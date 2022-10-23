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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز الشافعي يطرح برومو كليب ولاد الناس.. فيديو

عزيز الشافعى
عزيز الشافعى

يستعد الملحن الكبير عزيز الشافعى لطرح فيديو كليب جديد من غنائه يحمل اسم “ولاد الناس” . 

عزيز الشافعى

ونشر عزيز الشافعى البرومو الترويجي للكليب عبر حسابه بتطبيق انستجرام ،وهو من إخراج مصطفى عامر ومن المقرر طرحه الأيام المقبلة . 

يذكر ان آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية "الحالة حالة" للمطربة ساندي ، وتقول 

أنا بتوتر لما بروح في مكان عارفه إني هشوفك فيه.
وبفضل أفكر هلبس إيه ولا هقولك إيه وإزاي شوقي هخبيه .
خايفه الجو يحرر خايفة الدنيا تمطر خايفة إني أوصل بدري شوية وخايفة عليك أتأخر وأما بشوفك قلبي بيرقص.

ومن ناحية أخرى كان قد حل الملحن والشاعر الغنائى عزيز الشافعى ضيفا على موقع صدى البلد الأخبار احتفالا بنجاحه الكبير عام  ٢٠٢١، حيث تعاون مع عدد كبير من المطربين والمطربات في الكثير من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو من خلال الكلمات والألحان سويا. 

عزيز الشافعي أعمال عزيز الشافعى أغنية الحالة حالة أغانى عزيز الشافعى الفنان والملحن عزيز الشافعي

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