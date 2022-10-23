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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..أحمد موسى: السيسي الأكثر شعبية مقارنة بـ رؤساء مصر السابقين..البنك المركزي: إطلاق مؤشر لـ ‎الجنيه المصري لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

أحمد موسى: السيسي الأكثر شعبية مقارنة برؤساء مصر السابقين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن من 2011 إلى 2014 لم نبنِ مستشفى واحدة أو حتى وحدة صحية، ومرسى حكم سنة معملش غير أنه قطف فيها شوية قمح.

 


هالة السعيد: كلمة الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي حملت رسائل هامة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي حملت رسائل هامة، مضيفة أن المؤتمر الأقتصادي خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية.
 

محافظ البنك المركزي: سنعلن بنهاية 2022 عن نسبة التضخم المتوقعة خلال السنوات المقبلة.. فيديو
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن البنك يعمل فى الوقت الحالي على عقود التحوط في العملة وتم الانتهاء من العقود المستقبلية، مشيرا إلى أن البنك في طريقه لإطلاق مؤشر لـ ‎الجنيه المصري، يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب؛ لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.
 

محافظ البنك المركزي: كلنا بمركب واحدة ولابد من التنسيق مع القطاع الخاص
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن داخل البنك يعتزون باستقلاليتهم ولكن الجميع يعلم أننا فى مركب واحدة ولابد من التنسيق مع الجميع حتى نخرج من الأزمة الحالية وهذا التنسيق لم يكن مع الحكومة فقط بل مع القطاع الخاص أيضا.
 

أحمد موسى: الإخوان يشككون في كل الإنجازات ويريدون الخراب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا أحد يقتل في مصر سوى جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن هذه الجماعة تُشكّك في كل الإنجازات، ويريدون خراب مصر.

 

صاحبة حفل الزفاف بدون عريس: كان نفسي أفرح وألبس الفستان الأبيض
كشفت "ديانا" التى أقامت حفل زفاف وارتدت فستان فرح لها بدون عريس السبب وراء ما فعلته.
 

البنك المركزي: إطلاق مؤشر لـ ‎الجنيه المصري لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.
 


مصطفى كامل: مطربو المهرجانات متهمون حتى تثبت براءتهم
كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أن التعهد الورقي للمطربين؛ يضمن عدم خدش الحياء بأي إيحاءات أو ألفاظ خارجة عن النص.
 

وحدة الموازنة أبرزها.. رئيس معهد التخطيط القومي يضع مبادئ خارطة الطريق لـ الاقتصاد
قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في وقت بالغ الصعوبة والتعقيد بالنسبة إلى الأزمة العالمية، لافتا إلى أن السياسة المالية والنقدية أدوات لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل الذي يحقق متطلبات الأجيال القادمة.
 

توفيق: المشاكل الإجرائية تتسبب في فقدان 14.5 مليار دولار من عوائد صادرات مصر
أكد محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن دعم الصادرات بـ 6 مليارات جنيه لزيادتها إلى  100 مليار دولار مفهوم خاطئ تماما.

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