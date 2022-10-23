في المتناول .. 5 سيارات مستعملة بـ 70 ألف جنيه| تفاصيل

يضم سوق المستعمل بباقة من السيارات الاعتمادية التي أثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية، وشهدت هذه السيارات اقبالاً على شرائها مؤخراً من محدودي الدخل بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

وفي السطور التالية نستعرض 5 من أبرز السيارات المستعملة بسعر 70 ألف جنيه.

أوبل فيكترا موديل 1999

أوبل فيكترا موديل 1999

تعتمد السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي أو 2000 سي سي حسب الطراز، ينتج قوة تصل الى 74 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ونظام الحقن الكتروني للوقود "انجكشن".

يبدأ سعر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل موديل 1994

هيونداي اكسيل موديل 1994

جاءت هيونداي اكسيل موديل 1994 بمحرك سعة 1300سي سي، قوته 106 حصان، وعزم أقصي للدوران 135 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتميز بمقصورة داخلية مميزة ومريحة، بالإضافة لمكيف هواء، مع مقاعد خلفية واسعة، ونوافذ كهربائية، وقطعت السيارة 10,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

دايو لانوس

دايو لانوس موديل 1998

تعتبر السيارة دايو لانوس سيارة الشعب، حيث حققت شعبية وشهرة كبيرة في الشارع المصري، وتأتيالسيارة دايو لانوس موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي أو 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيكk وقطعت السيارة مسافة تصل الى 20,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت موديل 1998

سوزوكي سويفت موديل 1998

تأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، يعتبر من السيارات الموفرة في أستهلاك الوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 20,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 65 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2004

فيات سينا موديل 2004

تأتي السيارة فيات سينا موديل 2004 في السوق المصري بمحرك 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي “ مانيوال ” يتألف من 5 سرعات، وتتوفر بعدد من كماليات داخلية مثل زجاج امامي يعمل بالكهرباء ومكيف، وفرج جلد للمقاعد، وراديو اف ام، ومدخل aux اوديو و بلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وإطارات خاصة، وقطعت السيارة 180,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.