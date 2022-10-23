عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في المتناول .. 5 سيارات مستعملة بـ 70 ألف جنيه| تفاصيل

صدى البلد

يضم سوق المستعمل بباقة من السيارات الاعتمادية التي أثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية، وشهدت هذه السيارات اقبالاً على شرائها مؤخراً من محدودي الدخل بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

وفي السطور التالية نستعرض 5 من أبرز السيارات المستعملة بسعر 70 ألف جنيه.

بعد إلغاء الجمارك للمصريين.. 5 سيارات SUV موديل 2022 للشراء من الإمارات| صور

بورصة السيارات .. أحدث أسعار سيات ابيزا موديل 2022 في مصر| صور

أوبل فيكترا موديل 1999

أوبل فيكترا موديل 1999

تعتمد السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي أو 2000 سي سي حسب الطراز، ينتج قوة تصل الى 74 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ونظام الحقن الكتروني للوقود "انجكشن".

يبدأ سعر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

 

هيونداي اكسيل موديل 1994

هيونداي اكسيل موديل 1994

جاءت هيونداي اكسيل موديل 1994 بمحرك سعة 1300سي سي، قوته 106 حصان، وعزم أقصي للدوران  135 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتميز بمقصورة داخلية مميزة ومريحة، بالإضافة لمكيف هواء، مع مقاعد خلفية واسعة، ونوافذ كهربائية، وقطعت السيارة 10,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

 

دايو لانوس

دايو لانوس موديل 1998

تعتبر السيارة دايو لانوس سيارة الشعب، حيث حققت شعبية وشهرة كبيرة في الشارع المصري، وتأتيالسيارة دايو لانوس موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي أو 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيكk وقطعت السيارة مسافة تصل الى 20,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

 

سوزوكي سويفت موديل 1998

سوزوكي سويفت موديل 1998

تأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، يعتبر من السيارات الموفرة في أستهلاك الوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 20,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 65 ألف جنيه.

 

فيات سينا موديل 2004

فيات سينا موديل 2004

تأتي السيارة فيات سينا موديل 2004 في السوق المصري بمحرك 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي “ مانيوال ” يتألف من 5 سرعات، وتتوفر بعدد من كماليات داخلية مثل زجاج امامي يعمل بالكهرباء ومكيف، وفرج جلد للمقاعد، وراديو اف ام، ومدخل aux اوديو و بلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وإطارات خاصة، وقطعت السيارة 180,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت فيات سينا مانيوال أوبل فيكترا هيونداي اكسيل دايو لانوس مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إجراءات البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه أمام ارتفاع الدولار .. تعرف عليها

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء الجمارك للمصريين.. 5 سيارات SUV موديل 2022 للشراء من الإمارات| صور

بورصة السيارات .. أحدث أسعار سيات ابيزا موديل 2022 في مصر| صور

سعر فولكس فاجن باسات موديل 2022 في مصر| صور

لو راجع مصر قريب.. سعر تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية| صور

أبرز السيارات الكهربائية الجديدة الفارهة في عام 2022 .. صور

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

جيب تكشف عن Avenger أول سيارة كهربائية في تاريخها | صور

سعر هيونداي جراند كريتا موديل 2023 الجديدة في السعودية| صور

ترشيحاتنا

برج الحوت.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022 هتلاقي توأم روحك

ميدو يفجر مفاجأة : زكريا الوردي كان يستحق الطرد أمام سيراميكا.. والحكام بتترعب من الأهلي والزمالك

حسن شاكوش: هاني شاكر كان بيحسسنا إننا حشرات

وزير التعليم عبر فيس بوك: المدرسة هي الأساس.. ولا عزاء للدروس الخصوصية

3 طلاب يسرقون 59 قطعة اثرية من داخل متحف كلية اثار جامعة سوهاج

ميدو يفضح حالات التزوير في قطاعات الناشئين بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر صادم لـ فستان منة شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

فوائد خارقة لصحتك..3 أعواد من الكرفس على الريق

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة سريعة ومتكاملة

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ