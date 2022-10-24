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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج الأسد
برج الأسد

تشير  توقعات برج الأسد اليوم، إلى أنه لن يكون هذا الأسبوع مفيدًا لك من حيث الصحة. قد تقع فريسة لبعض الأمراض الموسمية. قد تواجه الكثير من المشاكل في بداية الأسبوع. قد تتعطل خططك بسبب اعتلال الصحة. 

 

ستكون قلقًا جدًا بشأن العمل في منتصف الأسبوع. قد يكون هناك انقطاع في بعض أعمالك المهمة. قد تضطر أيضًا إلى تحمل خسائر مالية خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات على عجل. من وجهة نظر اقتصادية ، ستكون هذه المرة مفيدة لك. 

برج الأسد

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.


برج الأسد وحظك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022

 

توقعات برج الأسد عاطفيا 

قد تتبادر إلى ذهنك العديد من الأفكار السلبية خلال هذه الفترة. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بالتحكم في نفسك. هناك إمكانية لزيادة المرارة في العلاقة مع الزوج

توقعات برج الأسد مهنيا 

يُنصح بعدم القيام بأي عمل مهم يتعلق بالمال خلال هذه الفترة. بصرف النظر عن هذا ، يجب عليك أيضًا تجنب معاملات القروض.

توقعات برج الأسد صحيا 

الإفراط في تناول الطعام  بالخارج يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لذا تجنب القيام بذلك.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة 

 قد يزيد عبء العمل المفاجئ على المهنيين العاملين. ستكون أجواء منزلك جيدة. يمكن الحصول على توجيه الوالدين. إذا كنت عازبًا ، فقد تأتيك بعض عروض الزواج.

برج الأسد توقعات برج الأسد عاطفيا توقعات برج الاسد مهنيا توقعات برج الأسد صحيا توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

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