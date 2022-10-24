بعد استبعاده من حسابات كولر.. أيمن أشرف يُثير الجدل برسالة غامضة

أثار أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل برسالة غامضة بعد خروجه من حسابات المدير الفنى كولر في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز".



وكتب أيمن أشرف عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لم ولن نخشى عواقب أي شيء الويلُ لمن يعتقد أننا انتهينا👌🏼".

وغاب ايمن اشرف، عن آخر لقاءات الفريق سواء في مواجهتي دوري أبطال إفريقيا، وفي لقائي الدوري، بعد اعتماد كولر، على كلا من محمد عبد المنعم ومحمود متولي، في مركز المدافع.



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

الأهلي ضد أسوان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما امس، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.