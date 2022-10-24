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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج طائرة ركاب كورية عن مسار هبوطها بالفلبين

صدى البلد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ أن طائرة تابعة لها وعلى متنها 173 شخصًا خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار سيبو الدولي في الفلبين .. مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.


وقال رئيس الخطوط الجوية وو كي هونج - في بيان، نقلا عن وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية - إن شركته تعرب عن أسفها البالغ بشأن الحادث حيث أنها تعطي الأولوية دائمًا للسلامة في جميع رحلاتها، مضيفا :" سيتم إجراء تحقيق شامل مع سلطات الطيران المحلية والسلطات الكورية لتحديد سبب هذا الحدث، وإن الشركة ستبذل قصارى جهدها لاتخاذ تدابير لمنع تكرار الحادث."


وأفادت الخطوط الجوية بأنه بعد الحادث مباشرة، تم اصطحاب حوالي 162 راكبا إلى فنادق محلية، بعضهم يريد العودة إلى دياره دون المرور بسفرهم المخطط له في الفلبين بينما تم ترتيب رحلة بديلة لنقل الركاب.


ووفقا للبيان، حاولت الطائرة، التي كانت تقل 162 راكبا و 11 من أفراد الطاقم، الهبوط مرتين في طقس سيء وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج وذلك في الساعة 11 مساء أمس.


من جانبها، ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أنها ستشكل فريق استجابة للطوارئ للمساعدة في التعامل مع الحادث ،موضحة أنه تم غلق مطار سيبو، وسيتم تحويل الرحلات الأخرى إلى المطارات القريبة أو العودة إلى نقاطها الأصلية.
 

 

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