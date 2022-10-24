أوكرانيا والقنبلة القذرة .. الغرب يرفض اتهامات روسيا

رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة محذرة موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد النزاع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، في بيان مشترك مع الحكومتين البريطانية والفرنسية: "لقد أوضحت بلداننا أنّنا جميعاً نرفض المزاعم الكاذبة لروسيا بأنّ أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها".

وأضاف البيان: "العالم سيرى، من خلال أي محاولة لاستخدام هذا الادعاء، ذريعة للتصعيد. نرفض أي ذريعة للتصعيد من جانب روسيا".

في وقت سابق الأحد، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض أدريين واتسون، أنّ تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، هي "خاطئة بوضوح".

وقالت واتسون في بيان إن الولايات المتحدة ترفض "الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها"، مضيفةً أن "العالم لن يكون غبياً في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد".

أوكرانيا ترد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن أوكرانيا تنفي مزاعم روسيا بأن كييف سوف تستخدم القنبلة القذرة أو الإشعاعية في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في بيان له: "نطالب برد قاسٍ على روسيا بعد هذه المزاعم الكاذبة. روسيا الوحيدة التي يمكن أن تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوروبا".

توجيه من زيلينسكي

وكشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، الأحد، أن هناك مؤشرات على نية قوات أوكرانيا استخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه "تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة الواقع في مدينة جولتيه فودي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع قنبلة قذرة ووصل العمل على المشروع إلى مرحلته النهائية".

وأوضحت الوكالة أن موظفين بمكتب الرئاسة الأوكرانية مقربون من الدائرة المقربة للرئيس فولوديمير زيلينسكي وبتوجيه منه، بإجراء اتصالات سرية مع ممثلين من بريطانيا بشأن إمكانية نقل مكونات أسلحة نووية إلى سلطات كييف.

شويجو واتصالات مكثفة

وخلال الساعات الماضية، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجي سلسلة اتصالات مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو والبريطاني بن والاس، والتركي خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستن بحث خلالها الأوضاع في أوكرانيا فيما أعرب لنظيره التركي عن قلق روسيا من استخدام أوكرانيا لقنابل قذرة.

وفي حديثه مع وزير الدفاع الفرنسي، شجب شويجو الوضع في أوكرانيا "الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه"، كما أعرب له عن "مخاوف متعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة"، بحسب تعبير الوزير الروسي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أن شويجو أعرب عن مخاوف من أن "يستعمل الأوكرانيون قنبلة قذرة على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا".

ونفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس ما قال إنها "مزاعم" نظيره الروسي سيرجي شويجو، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.



