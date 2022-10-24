بفستان أسود.. أنغام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

خطفت النجمة أنغام أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.



وظهرت المطربة أنغام في الصور بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

برنامج أنغام الجديد

هذا وتتألق النجمة أنغام، خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عدد من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

أحدث أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.