أنهى حلم إليزابيث.. الملك تشارلز يعرض إرثه من الخيول للبيع

بعد مرور شهر على وفاة الملكة إليزابيث، طرح نجلها الملك تشارلز إرثه من الخيول عن والدته الملكة للبيع.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت الملكة إليزابيث عاشقة للخيول، وقالت دار مزادات “تاترسال” إنه نجح في بيع 14 من خيول الملكة إليزابيث.

الملك تشارلز يبيع إرثه

ومن بين الخيول التي تم بيعها، فرسة تدعى “جاست فاين” التي دربها السير مايكل ستوت ، الذي أشرف على أكثر من 100 فائز ملكي ، وأخرى تدعى “لاف افيرس”.

وقال جيمي جورج المتحدث باسم تاترسال: “لا شيء خارج عن المألوف هذه المرة.. يبيعون الخيول كل عام.. كان لدى الملكة أفراس خاصة بها، كانت تقوم بتربيتها وبيعها. لا يمكنك الاحتفاظ بها جميعًا”.

تقدم عمرها لم يمنعها من ممارسة رياضتها المفضلة حتى وفاتها، إذ واصلت الملكة ركوب الخيل في التسعينيات من عمرها، كما قامت وهي متسابقة بتربية الخيول في ساندرينجهام.

قال السيد جورج إن بيع خيول الملكة لا يرمز إلى نهاية علاقة العائلة المالكة بالسباق، وقال: "كل عام يبيع الملاك الأسهم. جلالته يفعل ما يفعله الملاك".

كانت قد ورثت الملكة عن والدها، الملك جورج السادس ، المربط الملكي ، وهو مركز لتربية خيول السباق في ساندرينجهام ، والذي أنتج العديد من السلالات النادرة.

وقال مدير السباقات الخاص بها ، جون وارين ، سابقًا ، إن الخيول كانت ملاذًا هائلاً من واجبات أخرى ، وكان دعمها بمثابة دفعة كبيرة للسباق البريطاني، وتابع: "أنا متأكد من أنه إذا لم تكن الملكة قد ولدت لتكون ملكة لكانت قد وجدت مهنة للخيول. كان ذلك يجري في دمها".