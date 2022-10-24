ناقد رياضي: الزمالك سيعاني بسبب طريقة فيريرا الدفاعية

أكد الناقد الرياضى محمد مهدي، أن الزمالك قد يعاني الفترة القادمة، وذلك بسبب زيادة عدد اللاعبين، وأن المدير الفنى يلعب بطريقة تحفظية.

أن الجميع شاهد فريق نادي الزمالك فى مباراة سموحة، وفريق سيراميكا، فالطريقة دفاعية، وهذا الأمر سيصعب الأمر على الزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، ولكن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا يلعب بالطريق الدفاعية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.