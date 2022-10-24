في حضور وزير التنمية المحلية| بحث مطالب مواطني الدقهلية بالتعاون مع النواب

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته إلي محافظة الدقهلية اليوم بلقاء مع عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة في مقر مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة والذي سيتم افتتاحه اليوم.

وأكد اللواء هشام آمنة حرصه على التواصل مع نواب مجلسي النواب والشيوخ في جميع المحافظات لبحث وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر والدائم مع النواب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أننا جميعاً فريق واحد يعمل لخدمة الوطن والمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار على التواصل والتعاون المشترك والمستمر مع النواب بالمحافظة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحرص على التعاون مع أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المطالب والملفات الخاصة بالمواطنين في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

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