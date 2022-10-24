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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمنحة 2.30 مليون يورو .. الري تكشف تفاصيل برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري

وزير الري
وزير الري

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري توقيع إتفاق بين مركز التدريب الإقليمى التابع وزارة الموارد الموارد المائية والرى و معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة ٢.٣٠ مليون يورو ، والذى قام بتوقيعه كل من  المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى، ومستر بياجو تيرليزى نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يُعد أحد مجالات التعاون مع الجانب الإيطالى في مجال المياه ، بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه ، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

وأضاف أن أهداف هذا المشروع ومخرجاته يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، وتستفيد منه وزارات (الرى والزراعة والإسكان والكهرباء والبيئة) المصرية ، والجامعات والمعاهد البحثية المصرية ، وكذلك الدول الأفريقية ، مما يعد فرصة لمشاركة الأفكار والخبرات بين المتدربين من مختلف الدول والتخصصات.

ويشتمل المشروع على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر قطاع التدريب وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) ، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.

الري بقيمة ٢ ٣٠ مليون يورو الدكتور سويلم الجانب الإيطالى التدريب الإقليمي التغيرات المناخية الزراعة

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