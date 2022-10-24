طبيب شيرين عبدالوهاب: الترامادول مخدر وليس منشطا ..فيديو

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، استشاري السموم والإدمان والطب النفسي، وطبيب شيرين عبد الوهاب كارثة على الهواء، وقال "إدمان الترامادول.. مخدر وليس منشطا".

وأضاف طبيب شيرين عبد الوهاب، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، أن الله جعل الجسم يتعب؛ ليرتاح الشخص من أجل سحب السموم المتكونة حول العضلات، ولكن فى حالة تناول الترامادول لا يشعر الجسم بـ تعب.

ولفت إلى أنه من يتناول الترامادول يعمل لـ وقت طويل ولمدة تصل إلى 12 ساعة بدون تعب، وهذا مسكن يصل لـ واقع المخدر.

وتابع "الترامادول قد يسبب لمن يتناوله تشنج، والسقوط على الأرض، كما أن الترامادول به مواد تساعد على تشنج العضلات وفق منظمات صحية".

وفى نفس السياق أوضح طبيب شيرين عبد الوهاب، أن الكيف “خيال مريض” عند متعاطي المواد المخدرة، و أن المدمن يحصل على المواد المخدرة بشكل رغبة فى البداية، ولكن بعد ذلك يحصل على المواد المخدرة لأنه مريض.

ولفت إلى أن المدمن يحصل على المواد المخدرة بشكل تصاعدي في نسبة الجرعة، وأنه فى لحظة معينة يتوفى بسبب زيادة الجرعة.

وتابع "مريض الإدمان عندما يموت وهو يحصل على الجرعة فى أى مكان، لا يكون قد انتحر، ولكن حصل على جرعة أعلى من قدرة القلب".

وأشار إلى أن علاج الإدمان يكون على ثلاث مراحل، الأولي "دخول المستشفى أو العلاج فى البيت، ولكن هناك شخصيات تحتاج دخول المستشفى بسبب الأعراض الشديدة، وبعد ذلك يتم سحب المواد المخدرة فى الجسم، و يتم تقليل الجرعة".