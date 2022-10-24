شذى حسون تخطف الأنظار بإطلالة جذابة من الطائرة.. شاهد

تألقت الفنانة العراقية شذى حسون في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وخطفت شذى حسون الانظار من داخل الطائرة بإطلالة جذابة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.





أحدث أغاني شذى حسون

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون فى فبراير الماضي كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان" حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".



وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.