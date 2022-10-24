الحكومة اليمنية تبحث تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إجراءات تنفيذ قرار تصنيف حركة "أنصار الله" الحوثية، "جماعة إرهابية".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمصرف المركزي اليمني "لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية".

وأضافت أن الاجتماع تناول "عددا من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية". وكلّف الاجتماع الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والمصرف المركزي اليمني برفع مقترحات إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وحسب الوكالة فإن المجتمعين طمأنوا "رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار"، كما شددوا على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.

ووجه عبد الملك "باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي"، خاصة ما يتعلق بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، إضافة إلى وضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.