استعدادا للسوبر.. فقرة تأهيلية وتدريبات استشفائية في مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيلية و تدريبات استشفائية خاصة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق تقريبا، اعقبها خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة.

وخاضت هذه المجموعة فقرة استشفائية وترفيهية، لعلاج الإرهاق ورفع الضغط الذهني عن اللاعبين.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وحرص البرتغالي جوسفالدو المدير الفني على متابعتها للاطمئنان والوقوف على حالة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.