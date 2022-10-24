عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للسوبر.. فقرة تأهيلية وتدريبات استشفائية في مران الزمالك

صدى البلد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيلية و تدريبات استشفائية خاصة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق تقريبا، اعقبها خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة.

وخاضت هذه المجموعة فقرة استشفائية وترفيهية، لعلاج الإرهاق ورفع الضغط الذهني عن اللاعبين.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وحرص البرتغالي جوسفالدو المدير الفني على متابعتها للاطمئنان والوقوف على حالة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي  على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

FB_IMG_1660821000471
FB_IMG_1660821000471
الزمالك البرتغال الدوري الممتاز مران الزمالك نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا سيراميكا يوم الجمعة مسابقة الدوري الممتاز المدير الفني فيليب السوبر مسابقة الدوري بتوقيت مصر الدورى الممتا التاسعة مساء استشفائي سيراميكا كليوباتر بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية ويستعد ال السوبر المحلي جوسفالدو فيريرا راميكا كليوباترا تدريبات استشفائية البرتغالي جوسفالدو فيريرا الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأول لكرة القدم مخطط الأحمال الجهاز الفني للفريق الأول علاج الأرهاق أندريه فيليب سوزا لبرتغالي جوسفالدو فيريرا مباراة سيراميكا كليوباترا هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

موضوعات متعلقة

قرار تحفيزي من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك قبل السوبر أمام الأهلي

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أبوظبي استعدادا لـ مباراة السوبر

ترشيحاتنا

شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل قطار كهربائي بين مينائي غرب بورسعيد وأبوقير

وزير الري: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

النادي مطالب بدفع 5 ملايين يورو.. عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر السعودي

استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

المؤتمر الاقتصادي 2022.. هل ينقذ مؤشر الجنيه المصري العملة المحلية من التراجع؟

وزير التربية والتعليم: نعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سالي عبد السلام| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عصير البرتقال| لن تتوقعها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

فيديو

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ