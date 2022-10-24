وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى أولاد صقر

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي أولاد صقر المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضي وإجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل صيدلية الطوارئ علي مدار الساعة، وتواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمناظرة السجلات الطبية للمرضي، والتأكد من تدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها، وقام بتفقد قسم العناية المركزة لدراسة إمكانية تطويره طبقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى، موجها بعمل المقايسة المطلوبة، كما تفقد مطبخ المستشفى للتأكد من استيفائه للشروط الصحية.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في الشرقية في إطار الإستعدادات لمؤتمر كوب ٢٧، مشدداً علي تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مع تكثيف المتابعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال الفرق الإشرافية، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعه، ومختلف الإدارات الفنية بالمديرية.