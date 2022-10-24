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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السن يابني معلش.. محمد الحلو يعلق مازحا بعد نسيان كلمات أغنيته

محمد الحلو
محمد الحلو

علق الفنان محمد الحلو مازحا بعد نسيان كلمات أغنيته " إلى من همها أمري"، لأحد الحاضرين من الجمهور قائلا:" السن يابني معلش"، قبل غنائها برفقة الفرقة الموسيقية.

جاء ذلك بعد تفاعل الجمهور مع محمد الحلو على إيقاع أغنيات "الوسية وليالي الحلمية"،  على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف.


واستقبل الجمهور محمد الحلو بحفاوة كبيرة قبل أن يبدأ برنامج الحفل بأغاني صدقي وليالي الحلمية وأهيم شوقا وغيرها، وبادل الجمهور التحية قائلا:"وحشتوني".

ويقدم الفقرة الثانية مساء اليوم الفنان علي الحجار لينضم إلى صديقه محمد الحلو الذي تربطه به علاقة زمالة قوية منذ سنوات.

تفاصيل حفل كارول سماحة

وضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31 تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ٢٦ اكتوبر على مسرح النافورة يسبقها فاصلا للفنان محمد محسن وفقرة موسيقية لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر عدد من اعمال زمن الفن الجميل .

وتختتم فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير فى العاشرة صباحا جلسة تدور حول محور تجارب مستحدثة فى المسرح الغنائى العربي بحضور الدكتورة رشا طموم (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين) ، الدكتور قاسم الباجي (تونس) ، الدكتور رامي شاهين (سوريا / ألمانيا) ، الدكتوو عزيز الورتاني (تونس) .

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتتناول قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائى العربي بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررا وبمشاركة الدكتور نضال نصيرات (الأردن) ، الدكتورة ثناءالحلوة (لبنان) والدكتورة إيمان مهران (مصر).

كما تتواصل منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء العربى فى الرابعة مساء على المسرح الصغير.

محمد الحلو الفنان محمد الحلو الوسية ليالي الحلمية مسرح النافورة Arts Entertainment

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