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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإيسيسكو تشيد بجهود السعودية في تعزيز دور المرأة في الأدوار القيادية

صدى البلد

أشاد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك بجهود المملكة العربية السعودية والتزامها الكبير بتعزيز حضور المرأة في الأدوار القيادية ومراكز صنع القرار.

جاء ذلك في كلمته، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال جلسة عمل عقدها البنك الدولي ومعهد الإدارة العامة السعودي بواشنطن، اليوم الاثنين، حول موضوع أفضل الممارسات والدروس الدولية في مجال تأهيل النساء والمساواة بين الجنسين.

وأشار المدير العام للإيسيسكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى مبادرات البنك الدولي، ودوره -بصفته مؤسسة رائدة- في كسر الحواجز التي تعترض تنمية المرأة وتقدمها.

ودعا المدير العام للإيسيسكو إلى دعم حضور النساء بالمناصب القيادية، وإيلاء أهمية كبرى لمبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين، وإدراجه في خطط التنمية المستدامة، ومواجهة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وإنشاء هيئات ومنظمات للاستثمار الناجع في مجال بناء قدرات النساء.

كما استعرض برامج ومبادرات الإيسيسكو في مجال تأهيل الفتيات والنساء، ودور المنظمة المحوري في تعزيز حضور المرأة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

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