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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. أستون فيلا يعلن تعيين أوناي إيمري مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لجيرارد

يوناي إيمري
يوناي إيمري

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الإسباني أوناي إيمري لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ونشر نادي أستون فيلا بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"يسر أستون فيلا أن يعلن عن تعيين أوناي إيمري مدربًا جديدًا للنادي".

وأضاف:" سيتولى أوناي المهمة اعتبارًا من الأول من نوفمبر بعد اكتمال إجراءات تصريح العمل".

وتشير التقارير الصحفية بأن أستون فيلا دفع مبلغ 6 مليون يورو لـ فياريال من أجل التخلي عن مدربه أوناي إيمري.

وسيعوض أوناي إيمري، الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

وقاد أوناي إيمري للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي عام 2021، كما تأهل معهم لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وسبق لـ أوناي إيمري تدريب فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي، وقادهم لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، كما عمل مدربًا مع إشبيلية والذي فاز معهم بـ 3 ألقاب للبطولة القارية المذكورة سلفًا، إضافة للفوز مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي أيضًا. 

 

 

أستون فيلا إيمري أوناي إيمري ستيفن جيرارد فياريال

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