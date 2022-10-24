طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول كوب من الماء مع الليمون على الريق|اكتشف النتيجة

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أهمية تناول كوب من الماء بالليمون على الريق.

فوائد شرب عصير اللّيمون على الرّيق ما يلي :-

·دعم جهاز المناعة: يحتوي عصير الليمون على فيتامين ج الذي يُساهم في تَقوية جهاز المناعة عند شرب عصير الليمون على الريق.

·الحفاظ على صحّة القلب والأعصاب: يُعتبر عصير الليمون من المصادر المهمة للبوتاسيوم؛ فيساعد البوتاسيوم على تغذية المخ والأعصاب، وتقوية النّشاط الوظيفي للقلب، فينصح الأطباء بشربِ كأسٍ من عصير الليمون الطازج في الصباح الباكر على الريق للحفاظ على صحّة القلب والأعصاب.

·مدّ الجسم بالطاقة: يُساعد عصير الليمون على تَهدئةِ الأعصاب، ومدّ الجسم بالطاقةِ وخاصّةً عند شربه في بداية اليوم، كما يُساهمُ في التخلّص من الاكتئاب والقلق والأرق.

·تسريع عملية الهضم: للحفاظ على الجسم من تراكم الدهون، والتخلّص من السموم لا بُدّ من شرب كأس من عصير الليمون على الريق؛ حيث يساعد على حرق الدّهون المتواجدة في الجهاز الهضمي ومنطقة البطن، وطرحها خارج الجسم لاحتواء عصير الليمون على نسبةٍ كبيرةٍ من الألياف التي تُساعد على تسريع عملية الهضم، والتخلّص من التشجؤ والنفخة.

· تطهير الجسم: حيث يُطهّر الجسم من السموم، وينشط عمل الكبدِ، ويُعزز وظائف الإنزيمات التي تُنقّي الجسمِ من السموم.

· تنقية البشرة: يُساعِد على تصفية البشرة وتفتيحها؛ حيث يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد على التخلّص من الندبات والبقع وحماية البشرة من التجاعيد..

· إنعاش الفم: يُساعد عصير الليمون على تخفيف ألم الأسنان عند شربه على الريق، والتخلص من التهاب اللثة؛ فهو يُطهّر الفم من البكتيريا، ويُعطيه رائحةً مُنعشةً فيُساعد على التخلّص من رائحة الفم الكريهة .

. التخلّص من التدخين: يُساعد على التخلّص من العديد من العادات السيئة؛ كشرب القهوة والتدخين، فعند شرب كوبٍ من الليمون على الريق يُعطي ذلك الشعور بالانتعاش ونقاء الجسم والإحساس بالرّاحة.

· تكوين كريات الدم الحمراء: فيساعد عصير الليمون على زيادة تكوين كريات الدم الحراء، والتخلّص من فقر الدم الحاد.

·التخلص من الزكام: يُساعد عَصير الليمون على التخلّص من الإنفلونزا وأعراضها المختلفة والتخلّص من سَيلان الأنف.

·مُحاربة مرض السرطان: يَحتوي عَصير الليمون على العديد من مُركّبات الفلافونويد التي تُحارب السرطان، والتي تُحفّز موت الخلايا السرطانيّة وتَمنع تكاثرها.