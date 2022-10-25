50 جنيها للمتر وتخفيض 25% لهذه الحالات.. قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 .. شهدت الأيام الماضية إعلان الحكومة عن التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمعالجة عدد من الحالات التي لم يتم حلها في القانون السابق، بالإضافة إلى تقنين مخالفات المواطنين بشأن البناء، التي لم يكن متاحا لهم التصالح فيها مما كان يمثل عبأ عليهم .

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022

وقالت الحكومة ان التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء بتوجيهات من القيادة السياسية، ورؤيتها للموقف السائد الآن، والعيوب التي كانت موجودة في القانون السابق حيث وجد عدد كبير من المخالفات لم يكن بالإمكان التصالح معها، لأن بنود قانون التصالح القديم لم تكن تسمح بذلك مما تتطلب وجود حل لهذه الإشكالية، من أجل التيسير على المواطنين والارتقاء بحياتهم وتوفير حياة كريمة لهم بما يتناسب مع طريق الدولة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة .

موعد عرض مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وحسب ما تم ذكره من المختصين في هذا الشأن، فانه مرتقب عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القادمة، من اجل إقرار القانون وإصداره قبل نهاية العام الجاري 2022، وذلك لان فئة كبير وعريضة من المواطنين في انتظاره.

التصالح في مخالفات البناء

ومن المعهود أن يقوم قانون التصالح في مخالفات البناء بتحديد مدة من أجل التقدم خلالها من أجل التصالح في مخالفات البناء، مثلما كان في القانون السابق والذي كانت مدة التقدم بطلبات التصالح 6 أشهر مع الاتاحة بمد المدة بقرار من الحكومة، ولكن القانون الذي تقدمت به الحكومة للتصالح في مخالفات البناء لم يحدد مدة لقدم المواطنين خلالها للتصالح.

سعر التصالح في مخالفات البناء



سعر التصالح في مخالفات البناء.. ومنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على مخالفات البناء، ووفقا للقانون يكون ذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويبدأ سعر المتر للتصالح بـ خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، وذلك بحد أقصى بسعر المتر المسطح.

مزايا التسديد الفوري للتصالح في مخالفات البناء

ومنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مزايا لمن يقوم بالسداد الفوري متمثلة في 25% تخفيض، كما أتاح إمكانية التقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت الفترة عن 3 سنوات.

حالات لن يتم التصالح فيها بالقانون الجديد

وضع القانون حالتين لا يجوز فيهما التصالح ، أولهما مخالفة السلامة الانشائية للمبنى حفاظا على أرواح المواطنين، وثانيهما البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو ما يمثل تعدي على مياه نهر النهر .

خطوات وشروط التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد



ألزم مشروع القانون بضرورة تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة، وذلك بعد دفع رسم الفحص، وهذا الرسم غير محدد ومختلف من مكان لأخر، ونرصد في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.

سداد مقابل التصالح بعد قبول طلبه، وتبدأ قيمة التصالح كما تم ذكره في السابق من 50 جنيها حتى 2000 جنيه للمتر.

حال الانتهاء من الخطوات السابقة والحصول على التصالح، يتم الحصول على شهادة بطلب التصالح.