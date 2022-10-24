زراعة البرلمان: المقاول والمهندس شريكان في جريمة البناء على الأرض الزراعية

قال النائب هشام الحصري ، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه توجد متابعة جيدة لما يدور بالقطاع الزراعي ، مشيرا إلى حجم التحديات العالمية والمحلية التي تواجه إشكالية الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب النقاشي بعنوان (الزراعة والأمن الغذائي) وذلك لأن قضية الأمن الغذائي تعتبر أحد القضايا الرئيسة التي تواجه دول العالم، وبينها مصر، حيث يعتبر الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي، في ظل أبعاده الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية ولذا أصبح من الضروري بحث الفرص المتاحة وكيفية استغلالها بما يحقق الكفاءة والكفاية الإنتاجية.

أوضح الحصري أن التحديات العالمية تمثلت في التغيرات المناخية بالاضافة إلى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية التي القت بظلالها على العالم كله، وكانت لها تأثير على اقتصاديات الدول العظمى بشكل كبير.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان موجها الشكر للقيادة السياسية لايفاءها باحتياجاتها لكل المواطنين المصرييين مشيرا الى ان التحديات الداخلية تمثل في اربع إشكاليات أولهما محدودية مساحة الارض والماء والزيادة السكانية وتفتيت الحيازة الزراعية ، وهذه التحديات تبحث الحكومة عن حلول إيجابية لهم .

ونوه النائب هشام الحصري إلى ان ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية كانت من الظاهر التي لها تأثير سلبي وهو ما دفعنا الى إنشاء قانون للتصالح لان التعديات تمت في فترة غياب الرقابة المصرية، ومن ثم كان البناء العشوائي .

وتابع ان البرلمان وافق نهائيا على تغليظ العقوبة على كل من يتعدى على الأراضي الزارعية ، والعقوبة تطبق ايضا على المقاول والمهندس القائم على أعمال البناء كفاعل أصلي، مطالبا بضرورة التوعية بأهمية الأرض الزراعية للاستفادة من كل سم فيها في ظل التحديات الراهنة.