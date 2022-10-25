عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يكشف تفاصيل لقائه بحنان ترك وتعليق عمر الشريف على اسمه

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن بدايته الفنية وكيف كان ترغب الفنانة حنان ترك فى تغيير اسمه من محمد رمضان الى محمد حجازى كما كشف عن أعماله المقبلة. 

وقال محمد رمضان مع الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري عبر قناة صوت بيروت : بدأت الاحتراف مع سعيد صالح وبعده قدمت عمل بطولة حنان ترك وقولت لها اسمي على التتر هيكون محمد رمضان ولكن هي استغربت اسم رمضان وقالت لي خليه محمد حجازي اسم فني زي عمر الشريف ونور الشريف، وقولت لها النجم هو اللي بيصنع الاسم والدليل على دا إن كلمة ترك اللي في اسمك حاسس إني أتولدت عارفها وحببتيني في الاسم، وحكيت الموقف لـ عمر الشريف وقولت له إن حنان ترك عايزة تغير اسمي وقالي دا اسمك بيعبر عن مصر.

وكشف محمد رمضان عن أعمال المقبلة قائلا: “عندي أغنية مع نجم تونسي كبير اسمه نوردو وعندي أغاني مع فنانين من أمريكا وأفريقيا، وأحنا في مصر محتاجين نفهم إزاي نوصل صوتنا للعالم مع إننا سامعين صوتهم، وأنا سعيد إني في 4 سنين بس أصبحت الأعلى على يوتيوب وعملت حفلات كتير حول العالم وكنت العربي الوحيد في اليونان وشاركت في موسم الرياض”.

الفلوس بتختفي.. فنان مشهور يصدم والده بالاعتراف بتعاطي المخدرات

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

محمد رمضان 

وعن لقب "نمبر وان" وإصابته بالغرور، قال محمد رمضان: نمبر وان هو هدف أي شخص ناجح في الحياة، أنا شخص طموح، والطموح والغرور لا يجتمعوا في مكان واحد، أنا اتولدت في عائلة متوسطة ولم أحقق واحد في المية مما أحلم، وجملة "نمبر وان" بقيت في اللاوعي عند الجمهور.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري اعمال محمد رمضان Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مش عامل نظافة.. تعرف على الوظيفة الحقيقية لـ صاحب واقعة الكشري| شاهد

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

تعليق قوي من وكيل حقوق إنسان النواب على المطالبة بتقنين الدروس الخصوصية

بعد الهزيمة من المحلة..نجم الإسماعيلي السابق لـ جاريدو: "متفتكرش إنك هتفضل بالنادي"

يهم للمصريين بالخارج .. قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

موضوعات متعلقة

حلمى عبد الباقى: حمو بيكا حصل على تصريح بالغناء

بغني بسرعة 160.. محمد رمضان: صوتى حلو وهناك محاولات لاغتيالي

أواجه كل الحروب.. محمد رمضان: مستحيل أبكى وماحدش يقدر

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الفلوس بتختفي.. فنان مشهور يصدم والده بالاعتراف بتعاطي المخدرات

وفاة الشاعر ممدوح فوزى

بسبب مسلسل أروح خفية.. نهلة سلامة تنتهى من التصوير فى العين السخنة

مصطفى كامل : المطرب الذى لا يلتزم بقرارات النقابة خارجها

ترشيحاتنا

استرازينيكا تطلق دفعة من خط أنابيب الأدوية الخاصة بعلاج سرطان الكبد

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة في معرض الكويت للكتاب

مدير فعاليات أبو ظبي يكشف كواليس لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

3 فيروسات بوقت واحد.. سر انتشار عدوى مرض تنفسي لأطفال أمريكا

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 25-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للراغبين.. منصة إيزي عمرة للتسهيل على المصريين

فوائد خارقة.. ماذا يحدث عند خلط خل التفاح مع زيت الزيتون؟

احذر.. 5 علامات تكشف عن مشكلة خطيرة في العمود الفقري

بالزيت المستعمل .. طريقة عمل الصابون فى المنزل

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ