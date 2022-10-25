محمد رمضان يكشف تفاصيل لقائه بحنان ترك وتعليق عمر الشريف على اسمه

كشف الفنان محمد رمضان عن بدايته الفنية وكيف كان ترغب الفنانة حنان ترك فى تغيير اسمه من محمد رمضان الى محمد حجازى كما كشف عن أعماله المقبلة.

وقال محمد رمضان مع الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري عبر قناة صوت بيروت : بدأت الاحتراف مع سعيد صالح وبعده قدمت عمل بطولة حنان ترك وقولت لها اسمي على التتر هيكون محمد رمضان ولكن هي استغربت اسم رمضان وقالت لي خليه محمد حجازي اسم فني زي عمر الشريف ونور الشريف، وقولت لها النجم هو اللي بيصنع الاسم والدليل على دا إن كلمة ترك اللي في اسمك حاسس إني أتولدت عارفها وحببتيني في الاسم، وحكيت الموقف لـ عمر الشريف وقولت له إن حنان ترك عايزة تغير اسمي وقالي دا اسمك بيعبر عن مصر.

وكشف محمد رمضان عن أعمال المقبلة قائلا: “عندي أغنية مع نجم تونسي كبير اسمه نوردو وعندي أغاني مع فنانين من أمريكا وأفريقيا، وأحنا في مصر محتاجين نفهم إزاي نوصل صوتنا للعالم مع إننا سامعين صوتهم، وأنا سعيد إني في 4 سنين بس أصبحت الأعلى على يوتيوب وعملت حفلات كتير حول العالم وكنت العربي الوحيد في اليونان وشاركت في موسم الرياض”.

محمد رمضان

وعن لقب "نمبر وان" وإصابته بالغرور، قال محمد رمضان: نمبر وان هو هدف أي شخص ناجح في الحياة، أنا شخص طموح، والطموح والغرور لا يجتمعوا في مكان واحد، أنا اتولدت في عائلة متوسطة ولم أحقق واحد في المية مما أحلم، وجملة "نمبر وان" بقيت في اللاوعي عند الجمهور.