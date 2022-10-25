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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى: محمد منير رقم واحد في مصر وخارج المنافسة

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى  عن رأيه في أفضل المطربين في مصر مؤكدا ان الكينج محمد منير يعد خارج المنافسة .

 

وقال عمرو مصطفى في تصريحات لبرنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية: "في عندنا مطرب في مصر اسمه محمد منير هو رقم واحد في مصر، في مطربين كتير جنبه، لكن يظل هو رقم واحد وخارج المنافسة".

 

وأضاف: "محمد منير بيقدم لون لا يقدمه زمايله، ولا يمشي وراء الموضة، ولما تشوفي الحشود في حفلاته في الإسكندرية مثلا وجماهيريته تعرفي هذا الكلام".

عمرو مصطفى اغنية ملوش زي:

 

يستعد الفنان عمرو مصطفى لطرح أغنية جديدة بعنوان ملوش زي، خامس أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم غيرك مين.

 

وروج عمرو مصطفى للأغنية، من خلال نشر مقطع من الأغنية، عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: ملوش زي، قريبا على يوتيوب، المصنع.

 

 

ويتعاون عمرو في أغنية ملوش زي مع الشاعر مصطفى ناصر، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلمات الأغنية: 

قولتله إيه الكلام؟ قالي خير

وأما قال.. قلبي قال كل خير

ملوش زي واللي زيه يبقى زيه ازاي

ده صورته في مرايته هو أحلى منها كتير

مشفتوش حبي له قد إيه

 

أغاني ألبوم غيرك مين

 

أغنية إلا أنا هي أولى أغاني ألبوم غيرك مين، وهي من كلمات مصطفى إسماعي، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Ron Taylor وجيتار Luis Robisco0، بينما الأغنية الثانية هي رقصة من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى ، وكانت أغنية مين هيجاريه هي الثالثة، من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Luis Robisco، والرابعة هي أغنية سيبوه من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق.

عمرو مصطفى محمد منير الكينج محمد منير اغنية ملوش زي

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