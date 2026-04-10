قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتصالات مصرية للتدخل العاجل لإنهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر الدولار يستقر في السوق الرسمية
مفوضية حقوق الإنسان: الغارات عزلت جنوب لبنان وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية
رسميًا.. سعر البنزين اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط
ستارمر يهاجم ترامب وبوتين: قراراتهما تؤثر على اقتصاد بريطانيا وفواتير المواطنين
لتقليل استهلاك الكهرباء.. 6 نصائح عند شراء مبرد المياه
ترامب يضغط على نتنياهو لخفض التصعيد في لبنان خشية انهيار الهدنة مع إيران
بوليتيكو: فنزويلا خططت لشراء صواريخ إيرانية قادرة على ضرب أمريكا
الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا
دون تغيير..سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة
مساعد وزير الخارجية السابق: ما يحدث في لبنان جريمة حرب وخارج عن القانون الدولي
الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مباحثات مصرية عراقية حول تطورات المنطقة وخفض التصعيد وتعزيز التعاون

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة تناولت التطورات الأخيرة بالمنطقة والجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية وفى مقدمتها باكستان، مشيرا إلى أهمية إنجاح مسار المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وايران لإنهاء الحرب.

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء الإدانة الكاملة لاستهداف ايران غير المبرر وغير المقبول لدول الخليج الشقيقة والعراق والأردن، وشدد على أهمية وقف اى اعتداءات على سيادة ووحدة وسلامة أراضى الدول العربية. كما ادان وزير الخارجية العدوان الاسرائيلى الغاشم على لبنان الشقيق، مشددا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيه.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية أنه فى ظل التطورات الخطيرة فى المنطقة وتداعياتها الواسعة، فان الامر يحتم التضامن والتآذر بين الدول العربية فى هذا الظرف الدقيق، وان العلاقات بين الدول العربية يجب ان يسودها الاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل المنازعات بالطرق السلمية، بما فى ذلك العلاقة بين العراق ودول الخليج الشقيقة.

من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي نقل تحياته وتقديره للرئيس معربا عن تقديره لحكمه وجهوده المقدرة التى يقوم بها لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى تقديره للفته بإيقاد وزير الخارجية إلى العراق ليكون اول وزير خارجية عربى وأجنبي يزور العراق منذ بدء التصعيد العسكرى فى المنطقة.

شهد اللقاء الإشادة بالمستوى المتميز الذى وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على التطلع لتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يلبى طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد