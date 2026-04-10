مباحثات مصرية عراقية حول تطورات المنطقة وخفض التصعيد وتعزيز التعاون

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة تناولت التطورات الأخيرة بالمنطقة والجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية وفى مقدمتها باكستان، مشيرا إلى أهمية إنجاح مسار المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وايران لإنهاء الحرب.

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء الإدانة الكاملة لاستهداف ايران غير المبرر وغير المقبول لدول الخليج الشقيقة والعراق والأردن، وشدد على أهمية وقف اى اعتداءات على سيادة ووحدة وسلامة أراضى الدول العربية. كما ادان وزير الخارجية العدوان الاسرائيلى الغاشم على لبنان الشقيق، مشددا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيه.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية أنه فى ظل التطورات الخطيرة فى المنطقة وتداعياتها الواسعة، فان الامر يحتم التضامن والتآذر بين الدول العربية فى هذا الظرف الدقيق، وان العلاقات بين الدول العربية يجب ان يسودها الاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل المنازعات بالطرق السلمية، بما فى ذلك العلاقة بين العراق ودول الخليج الشقيقة.

من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي نقل تحياته وتقديره للرئيس معربا عن تقديره لحكمه وجهوده المقدرة التى يقوم بها لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى تقديره للفته بإيقاد وزير الخارجية إلى العراق ليكون اول وزير خارجية عربى وأجنبي يزور العراق منذ بدء التصعيد العسكرى فى المنطقة.

شهد اللقاء الإشادة بالمستوى المتميز الذى وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على التطلع لتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يلبى طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.