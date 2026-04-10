جيش الاحتلال يعلن تنفيذ تفجيرات في الخيام جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفذ عمليات تفجير في مدينة الخيام جنوبي لبنان، في إطار تحركات عسكرية متواصلة بالمنطقة الحدودية.



ولم يوضح الجيش طبيعة الأهداف التي يتم تفجيرها أو حجم الأضرار الناتجة عن العمليات الجارية حتى الآن، فيما تتواصل التطورات الميدانية في جنوب لبنان.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه وسط البلاد، في حادث دفع صفارات الإنذار إلى الانطلاق في مناطق من بينها دان بلوك وأشدود.

وذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء» بأنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد على الحدود الشمالية، وسط تبادل متكرر للهجمات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على أن يشمل وقف إطلاق النار الإقليمي الساحة اللبنانية.

وأوضحت المصادر التي تحدث لشبكة "سي بي إس" أن موقف ترامب تغير عقب مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس في قصف منصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد تحذير من أن الاستعدادات جارية لإطلاق صواريخ باتجاه مناطق إضافية في شمال دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أطلق 60 صاروخا على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

وفي الوقت نفسه، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية لا تزال سارية المفعول حتى الساعة الخامسة مساءً من يوم غد.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وذلك عقب رصد صواريخ أُطلقت من الجانب اللبناني، في مؤشر جديد على تصاعد التوترات الأمنية على الجبهة الشمالية.