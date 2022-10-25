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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زاهي حواس : معرض توت عنخ آمون في بلجيكا لتشجيع السياحة.. فيديو

راهي حواس
راهي حواس

وجه عالم الآثار الكبير، الدكتور زاهي حواس، التحية والشكر للإعلامي أحمد موسى من داخل معرض توت عنخ آمون في بلجيكا، وذلك لمتابعته عرض الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف توت عنخ آمون.

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وقال خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن المعارض الأثرية تعمل على تشجيع السياحة على أعلى مستوى أكثر من الدعاية التي تتكلف ملايين الدولارات على شاشات التلفاز.


وأكد أن توت عنخ آمون، أقدم شخصية في العالم عمره 3 آلاف سنة، والمعرض في بلجيكا يحتوي كل متعلقات توت عنخ آمون وهي صور مقلدة طبق الأصل.


وأوضح أن هذا المعرض تعليمي على أعلى مستوى، يستفيد منه الحضور، وتم حجز أكثر من 500 تذكرة لحضور المعرض.


وأردف أن هناك علاقة خاصة بينه وبين توت عنح آمون، مضيفا أنه تعرض للهجوم عند فحص توت عنخ آمون وكانت هناك أمطار بما عرفت حينها بلعنة توت عنخ آمون.

 


وأضاف عالم الآثار الكبير، الدكتور زاهي حواس،  أن توت عنخ آمون مات عنده 19 سنة وكان يعاني من أمراض في القدم، ولم يقتل ولكنه مات في حادثة ومصاب بالملاريا ، وهناك تجارب بالحمض النووي على مومياء توت عنخ آمون.


وأشار إلى أنه كتب 22 كتابا عن توت عنخ آمون منشورة بلغات مختلفة ومنها 4 كتب للأطفال، مشيرا إلى أن توت أهم كشف أثري حدث في القرن العشرين، وموجود في قلوب الأطفال والشباب والمسنين.


وأكد عالم الآثار الكبير، الدكتور زاهي حواس،  أنه سعيد لسفره العديد من الدول العالم للاحتفال بالفرعون الذهبي الذي هز الدنيا الملك توت عنخ آمون.


وواصل : «الحمد لله ربنا أكرمنا أن الكشف كان بعد جلاء الإنجليز عن مصر خلال شهر نوفمبر ولو تم الاكتشاف في يناير لكان الإنجليز نقلوا لمومياء للمتحف البريطاني، مضيفا أنه يتم الحفر حاليا في سقارة وسيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة قريبًا. 


 

زاهي حواس معرض توت عنخ آمون توت عنخ آمون بلجيكا السياحة

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