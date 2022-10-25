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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

نشطاء لوحة البطاطس
نشطاء لوحة البطاطس

ألقى رجل وامرأة من نشطاء المناخ، البطاطس المهروسة على لوحة تاريخية ثمينة داخل أحد المتاحف في ألمانيا.

وفي محاولة للفت الانتباه إلى قضايا المناخ، طمس رجل وامرأة من نشطاء المناخ، لوحة «كلود مونيه» بالبطاطس المهروسة بالكامل داخل متحف في ألمانيا.

نشر AufstandLastGen وهو حساب ينتمي إلى مجموعة احتجاج بيئية تسمى Last Generation مقطع فيديو يوثق الاحتجاج الصادم.

الفن أم الكوكب؟

سأل المحتجون خلال المقطع "ما الذي يملك قيمة أكبر: الفن أم الحياة"، وأضافوا أن الفنان الذي غطوا لوحاته بمعجون البطاطس، أحب الطبيعة، "فلماذا تخشى تلف إحدى هذه الصور أكثر من خوفك من تدمير عالمنا نفسه؟".

ووصل سعر اللوحة، التي بدت مدمرة بالبطاطس داخل متحف في ألمانيا إلى 111 مليون دولار أمريكي في مزاد عام 2019، وهو أعلى مبلغ تم دفعه مقابل لوحة مونيه على الإطلاق، وقد تم احتجاز النشطاء وفتح تحقيق في الحادثة. 

المانيا لوحة نشطاء المناخ متاحف ألمانيا لوحة البطاطس المهروسة اخبار المنوعات أخبار الترفيه كلود مونيه البطاطس المهروسة

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