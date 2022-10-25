لتوظيفها بالأدوية.. حبس مدرس استولى على 2.5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بحبس مدرس بمدرسة ثانوي دائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلاءه من 8 مواطنين، على أكثر من 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها بمجال تجارة العقاقير الطبية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من 8 مواطنين، جميعهم يقيمون دائرة المركز.

يفيد باستيلاء مدرس على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها بمجال تجارة العقاقير الطبية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.