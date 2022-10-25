هاجر أحمد تبهر جمهورها عبر إنستجرام.. ومتابعوها: قمر الزمان

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة لها؛ في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت هاجر أحمد، رسالة عبر السوشيال ميديا: "مذهل كيف يشعر المرء بجرأة عندما يكون متأكدا أنه محبوب".

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت فى موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

ويُعرض حاليا للنجمة هاجر أحمد فيلمها الجديد «عمهم» من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.