منطقة أسيوط الأزهرية: إلغاء الفسح وإقامة صلاة الكسوف بجميع المعاهد

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية عن إقامة صلاة الكسوف بمختلف المعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط، وإلغاء الفسح أو ترحيلها للحفاظ على الطلاب.

وقال الدكتور علي عبد الحافظ، وكيل وزارة منطقة أسيوط الأزهرية، إنه بناءً على ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تعرض الكثير من الدول إلى كسوف للشمس ومن بينها مصر، والضرر الذي يصيب من ينظر إلى الشمس في ذلك الوقت، تم التنبيه على مديري الإدارات الأزهرية بمختلف مراكز المحافظة بإلغاء أو ترحيل الفسحة والحفاظ علي الطلاب في الفصول بالمعاهد الأزهرية خلال فترة الكسوف، والتنبيه على الطلاب في الفصول بخطورة النظر إلى الشمس في هذا التوقيت.



وأضاف عبد الحافظ أنه تم التنبيه على المعاهد بإقامة صلاة الكسوف والدعاء بصوت مسموع حتى يتعلم الطلاب والتلاميذ اللجوء إلى الله في مثل هذه الأوقات، على أن تكون الصلاة في مكان بعيد عن الشمس وآمن، وتكون قبل الساعة الحادية عشرة قبل توقيت الكسوف للحفاظ على الطلاب من التعرض للشمس، ثم يتم إدخالهم الفصول.