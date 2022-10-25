ذروتها بهذا الموعد.. البحوث الفلكية تحذر المواطنين من كسوف الشمس اليوم

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة الكسوف مرتبطة بالشمس والخسوف بالقمر، مشيرا إلى أن الظاهرة التي نراها اليوم هي ظاهرة كسوف للشمس، والقمر سيكون واقعا فى المسافة بين الأرض والشمس ويغطي جزءا منها يصل لـ 45%.

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن ظاهرة الكسوف تبدأ الساعد 12 إلا خمس دقائق تقريبا، وتستمر فى المدن المصرية المختلفة فى متوسط الساعتين، وذروتها تكون الساعة الواحدة والعشر دقائق.

وتابع أن تلك الظاهرة هي ظاهرة فلكية طبيعية جدا ولا داعي للزعر أو القلق منها، وليست علامة على نهاية الكون، محذرا المواطنين سواء كبار أو صغار النظر بالعين المجردة بشكل مباشر لقرص الشمس وقت الكسوف، وغير ذلك لا يوجد أضرار.

وأشار إلى أن المعهد يفتح أبوابه فى المقر الرئيسي بحلوان للمواطنين وهواة الفلك، وسيكون هناك محاضرة فلكية عن الظاهرة والتعريف بها وفوائدها وأضرارها وسيكون هناك تليسكوبات صغيرة للنظر للشمس.