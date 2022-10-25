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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من وزارة الصحة السورية بسبب كسوف الشمس

النظر الي كسوف الشمس
النظر الي كسوف الشمس - ارشيفي

أصدرت وزارة الصحة السورية تحذيرا شديد اللهجة  من النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف الجزئي الذي سيشهده العالم الثلاثاء بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عن ذلك.

وذكرت الوزارة السورية؛ في بيان لها أن أكبر نسبة لحجب قرص الشمس في سوريا ستكون بالمنطقة الشمالية الشرقية وخاصة بريف الحسكة بمنطقة المالكية بنسبة 49 % بينما في حلب 42 % واللاذقية بنسبة 40 % ودمشق 37 %.

يشار إلى أن الكسوف الجزئي للشمس سيبدأ اليوم في الساعة (12 و56 دقيقة، و2 ثانية)، ويستمر حتى الساعة (3 و22 دقيقة و40 ثانية) بعد الظهر بتوقيت دمشق، وتبلغ ذروته في الساعة (2 و11 دقيقة و12 ثانية)

وحذرت الصحة السورية  من النظر للكسوف مباشرةً بالعين المجردة أو باستخدام النظارات الشمسية أو أي وسيلة تظليل مثل زجاج السيارات المظللة، نظراً للأضرار التي قد يلحقها بشبكية العين؛ ويرجع  ذلك للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء التي تصدرهما الشمس والتي تقوم بدورهما في تسخين شبكية العين، إذ ينتج عنهما أذية حرارية تدعى “التخثر الضوئي” تتمثل بحرق الأنسجة وتدمير الخلايا الحساسة للضوء (العصي والمخاريط).

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