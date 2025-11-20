قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات
محافظات

نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة “مطروح الخير” بقرية علوش

نائب المحافظ يتفقد أعمال القافلة
نائب المحافظ يتفقد أعمال القافلة
ايمن محمود

تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار  جهود  وأعمال مبادرة  قوافل مطروح الخير وصولا إلى جميع قري المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

تفقد الدكتور إسلام  رجب نائب محافظ مطروح، اليوم الخميس  ،    أعمال  قافلة “مطروح الخير” بقرية علوش شرق مدينة مرسي مطروح، بحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح ، الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري وعادل مسلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور حلمى أغا وكيل وزارة الصحة  ومحمد العبد المدير التنفيذي بالتربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية المشاركة في المبادرة والتي تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات المتنوعة للأهالي  من خدمات طبيه ورعاية صحية، وخدمات اجتماعية، وثقافية،  مواد غذائية وغيرها  بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

حيث تفقد نائب المحافظ أعمال القافلة التى تضمنت العيادات الطبية المتنقلة بما تشمله من تخصصات وصيدلية لصرف العلاج بالمجان ،وخدمات العيادات البيطرية وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة  ،وخدمات مديرية التضامن الاجتماعي بما تضمنه من عمل كروت خدمات اجتماعية   لأهالي علوش.


بالإضافة إلى عرض السلع والمواد الغذائية من خلال السيارة المتنقلة لمديرية التموين بمطروح.

 
وكذلك تم تفقد سيارة الأحوال المدنية والتعاون مع  المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم  القومي لسيدات وأبناء القرية،بالاضافة إلى خدمات سيارة الخدمات المتنقلة للمركز التكنولوجي.

 
كما تم تفقد الأنشطة التوعوية والدينية من خلال منطقة مطروح الأزهرية ومديرية الاوقاف ، والأنشطة التثقيفية للنشء من خلال سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة ،كذلك ورش تعليم وعقد اختبارات للحصول على شهادة محو الأمية.

 
كذلك  تم تفقد الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة  ,وتفقد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية ، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية ،وكذلك  جهود فرع محو الأمية بمطروح في امتحان عدد من أهالي المنطقة.

وأشاد نائب المحافظ  بجهود كافة الجهات المشاركة في القافلة في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر  من خلال مبادرة مطروح الخير و تلبية احتياجات الأهالي في المجالات الخدمية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وصولاً إلى جميع القرى بمدن المحافظة.

   
كما تم عقد لقاء مع الأهالي نقل فيه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي القرية مؤكدا على الحرص على الاستماع لكافة مطالبه واحتياجاتهم في عدد من القطاعات الخدمية والعمل على تلبيتها وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم .

