الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي | فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجلسة الختامية للمؤتمر الإقتصادي 2022.

وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسي عند توجيهه بعقد هذا المؤتمر كان كل تركيزه على قطاع الصناعة لأنه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.



وتابع “مدبولي” خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، أن القرارات التي صدرت من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن هذه القرارات صدرت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر وبالتالي مصر كانت في أزمة حقيقية .



ويناقش المؤتمر، فى ثالث أيامه، جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.