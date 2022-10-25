الملتقى الدولي للفنون العربية يسلط الضوء على دور النساء في الرقص المعاصر

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن برنامج دي- كاف النسخة العاشرة يوم الخميس المقبل.

ويتميز الملتقى هذا العام بتظيم أكثر من ٢٠ فعالية بخمسة عروض رقص معاصر قامت بتصميمها وإخراجها وأدائها نساء من مصر وفلسطين، في محاولة لكل منهن للكشف عن شغفها بالحركة والرقص والتعبير عن دواخلها وأفكارها.

ويجمع الملتقى الذي يشهده مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي-كاف فنانين عرب بحضور أكثر من ٩٠ مبرمجا ومدير مهرجان من حول العالم، بهدف دعم المواهب العربية والترويج لها في المهرجانات الدولية.

وتشهد ساحة روابط للفنون يومي الخميس والجمعة ٢٧ و٢٨ من أكتوبر ثلاث عروض، أولها بعنوان "ارتكاز" من مصر الساعة ٧ مساءً، فكرة تصميم رقص وأداء: سلمى سالم. يتناول العرض تأثير القوة السياسية والاجتماعية والدينية على جسد المرأة، العرض هو رحلة لجسم أنثى يقاتل في طريقه من خلال القيود المجتمعية للعثور على قوته الداخلية.

وتعكس عروض الفنانة المصرية المستقلة سلمى سالم مواضيع تتعلق بممارسات الفكر والجسد والوعي البيئي والتعافي من خلال الحركة. وبعد حصولها على شهادتها في علم النفس من الجامعة الأمريكية في القاهرة، عملت سلمي كمعالجة مهنية، قبل أن تكرس نفسها بالكامل للرقص. قدمت سلمى عروض في "سوفينسيل" في برلين ومعهد العالم العربي في باريس.

والعرض الثاني هو "تباً" من فلسطين العرض من أداء سماء واكيم وموسيقي سمر حداد كينج الساعة ٨ ونصف مساءً، العرض هو رحلة للبحث عن التوازن وسط الواقع غير المنطقي والغريب والمشوه للحياة تحت الاحتلال، تستخدم مصممة الرقص الفلسـطينية سـماء واكيم الصـوت والحركة لاكتشاف كيـف تظهـر صدمـة الأجيال السابقة.

سماء واكيم خريجة كلية المسرح بجامعة حيفا. في حياتها المهنية أدت سما في العديد من الإنتاجات الدولية بما في ذلك "بادكي" لمؤسسة القطان، "KVS" و "Les Ballets C de la B" في بلجيكا، سمر حداد كينج هي المديرة الفنية والمؤسسة لمسرح رقص "يا سمر!"، وحصلت على بكالوريوس في الرقص من أيلي/فوردهام، حيث درست تحت إشراف كازوكو هيراباياشي.

والعرض الأخير هو "بلا رحمة" من مصر الساعة ١٠ مساءً، من تصميم وأداء فرقة ناسا٤ناسا المكونة من نورا سيف حسنين وسلمى عبدالسلام. يعكس العرض بالرقص المعاصر أنماط الشعور والأفكار المبتذلة والغرور. نورا سيف فنانة بصرية ومصممة رقصات وراقصة.

تخرجت سيف من كلية الفنون الجميلة في عام ٢٠٠٧ واستمرت في عرض عملها في صالون الشباب القاهرة في عام ٢٠١٢ انضمت إلى برنامج الرقص الاحترافي في مركز القاهرة للرقص المعاصر، وهي خريجة برنامج الرقص الاحترافي في مركز القاهرة للرقص المعاصر. وخلال حياتها المهنية، عملت مع مصممي الرقصات مثل بينوا لاشامبر، وتينو سيغال، ويوشيكو تشوما، وغيرهم الكثير.



وفي نفس المسرح ، يعرض يومي السبت والأحد ٢٩ و٣٠ من أكتوبر عرضين رقص معاصر من مصر، الأول هو "نفق ٤: امتداد" لحنين طارق وأمينة أبو الغار. ،هـو أداء رقـص تقدمه مجموعـة "نفـق" المصرية للرقص؛ يكتشف العرض القوة والتأثير المتضارب للتواصل والمسافة بين أجساد الراقصين والجمهور. نفق هي مجموعة رقص مقرها القاهرة تأسست في عام ٢٠١٩ من قبل حنين طارق وأمينة أبو الغار، الراقصتان خريجتان من برنامج مركز القاهرة للرقص المعاصر بدوام كامل، بدأت المجموعة بناءً على رغبتهم المتبادلة في التعبير والاستكشاف والمتعة؛ وشغف مشترك بالحركة والرقص.

العرض الثاني بعنوان "رحم" لشيماء شكري من مصر والعرض يعكس رؤية العالم من خلال الرحم، وتستكشـف كيـف يمكن للزمان والمكان أن يتحولوا مـن خلال حوار بيـن الموسيقى والجسد، يستكشف العرض أصل قـوة الحيـاة، مـن تجلي القوة، للعودة إلى عمق الأرض وجوهرها.

ويأتي الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة بدعم من مؤسسة دروسوس وجمعية الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة وصندوق دعم الفنانين العرب من باريس وشبكة المجتمع الدولي للفنون الأدائية ISPA والمجلس الثقافي البريطاني ومركز التحرير الثقافي. كما تم تقديم دعم من مركز جوته الثقافي الألماني، والسفارة الإيطالية في مصر والسفارة الدنماركية والسفارة السويسرية وسفارة تشيلي.