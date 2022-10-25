أستاذ اقتصاد: وثيقة الدولة للملكية تدعم القطاع الخاص ولا تنافسه

قال الدكتور أحمد سعيد البكل أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس؛ إن اختيار توقيت المؤتمر الاقتصادي المصري هام جدا على مستوى العالم؛ مضيفا أن وثيقة ملكية الدولة المصرية ترتكز على الحياد في الضرائب والديون والتنظيم؛ وستكون الضرائب موحدة على جميع القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية.

أضاف أحمد سعيد خلال لقائه في برنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصريه الفضائية؛ أن الدولة ستتيح القروض للقطاع الخاص ولم يتم مزاحمته من قبل الحكومة مشيرا إلى أن أهم أهداف المؤتمر الشفافية في إتخاذ القرارات أمام المستثمرين وأمام المصرين.

أوضح أستاذ الإقتصاد بجامعة السويس؛ أن رئاسة الوزراء أطلقت بعض المبادرات مثل وثيقة الملكية في سبتمبر ٢٠٢٢ وتستمر إلى ٢٠٢٧ والتي تنص على الحياد التنافسي بمعنى ان الدولة لاتنافس القطاع الخاص بل تدعم المنافسة بشكل محايد بين المستثمرين.

وتابع أن محافظ البنك المركزي سيتم تحرير لعمله بمعنى ان سيعرض الجنيه المصري كسلعة عليها طلب؛ مشيرا إلى أن الحكومة كانت تقوم بتثبيت العملة المصريه أمام العملات الأجنبية وهذا كان يكلف الدولة من الإحتياطي الأجنبي وذلك أدى لنقص في الإحتياطي الأجنبي.