نجاح تجربة الإخلاء بمبني كلية الدراسات العليا للطفولة والبحوث البيئية بعين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تجربة إخلاء وهمية لمبنى الكلية بالتنسيق مع كلية الدراسات والبحوث البيئية وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ، الدكتورة نهي سمير عميدة كلية الدراسات والبحوث البيئية العميد حاتم صابر عبد الفتاح المستشار الآمنى لرئيس جامعة عين شمس.

و بتنظيم وإشراف الدكتورة راندا كمال وكيلة كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



بالتنسيق مع الدكتورة علاء سرحان وكيل كلية الدراسات والبحوث البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



المقدم أحمد محمد عبد الحميد مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة. ،بالتعاون مع ا. م. د مؤمن جبر رئيس وحدة الازمات والكوارث بكلية الدراسات العليا للطفولة،أ.عبدالخالق احمد رئيس وحدة الدفاع المدني بكلية الدراسات العليا للطفولة. أ.خالد أنور رئيس وحدة الامن بكليتى الدرسات العليا للطفولة وكلية الدراسات والبحوث البيئية، وفريق الامن بالكليتين.

وقد نجحت التجربة نجاحاً كبيراً حيث تم عمل تجربة الإخلاء فى تمام الحادية عشر صباحاً وقد اشترك بها السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة الإداريين والموظفين والطلاب بالكلية.

واستغرقت عملية الإخلاء ٧ دقائق (١١.٠٣_ ١١.١٠)

وقد تم وصول عدد ١ سيارة إسعاف بوضع الإستعداد التام، والتأكد من عدم وجود معوقات بالممرات الخاصة بالهروب والسلالم الطوارئ.

تم إطلاق صفارات الإنذار استعدادا لإخلاء المبنى كليا ثم دخول مجموعة الإخلاء إلى مواقعها وتوجيه الموجودين بالمبنى إلى سلالم الطوارئ مع التنبيه عليهم بعدم التدافع وإرشادهم إلى الأماكن الآمنة ( نقاط التجمع) التى تم تحديدها مسبقا والتاكد من خلو المبنى بالكامل وإغلاق الأبواب الخاصة بالمكاتب وعدم وجود أفراد بداخلها.

وقد تمت الاستجابة من الطلاب والعاملين التعليمات الصادرة بشأن عملية الإخلاء والتفاهم للمهمات أفراد مجموعة الإخلاء مع عدم وجود اى إصابات او حوادث أثناء الإخلاء.