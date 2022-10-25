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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: لما طلبنا تبرعات للجامع والكنيسة فى العاصمة جالنا 10% فقط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ اقولكوا على حاجة .. قلنا تبرعات للجامع والكنيسة  .. تصدقوا بالله والله العظيم ما جالنا 10% تبرعات في الاتنين"، متابعًا:" انا بحلف 10%.. يلا ربنا يوفقك".

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي : "الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال.. وإحنا كدولة وحكومة ملتزمين إن التوصيات اللي تم الاتفاق عليها نعملها"، مؤكدًا أن ما تم لم يكن هدفه إضاعة الوقت وسينفذ.

وأضاف الرئيس السيسي،: "لا بد أن يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر".

وتابع: "أنا متفق معاكم المؤتمر يتعمل كل سنة.. وافتكروا إن إحنا من 5 سنين وأكتر كنا حريصين على عمل منصة حوار، وكنا بنقول المؤتمر ده مؤتمر الشباب هيتم تناول فيه قضايا الدولة كلها مش الشباب بس".
 

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