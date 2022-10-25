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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، الأعمال الجارية في تطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، من أعمال رصف وتجميل ضمن المرحلة الأولى، والانتهاء من أعمال الرصف بالانترلوك، وما سبقها من أعمال البنية التحتية بالميدان.

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جاء ذلك بحضور المحاسب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق ونواب رئيس المدينة والقيادات التنفيذية والأمنية.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدينة دسوق، كما وجه رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في تمهيد وتوسعة ورصف الطرق. 
 

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IMG-20221025-WA0074
IMG-20221025-WA0075
IMG-20221025-WA0075
IMG-20221025-WA0073
IMG-20221025-WA0073
محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ القيادات التنفيذية مجلس الشيوخ رصف الطرق اعمال الرصف اعمال رصف جمال نور الدين

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