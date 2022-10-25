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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشأت الديهي: الرئيس السيسي طالب بإعداد مظلة حماية اجتماعية قوية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإعداد مظلة حماية اجتماعية قوية، لتشمل أكبر قدر من المستحقين، ووجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.   

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وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي تحدث حول علمه بضعف المرتبات، قائلاً "أعلم أن 10 آلاف جنيه مرتب لا تستطيع أن تساعد أي شخص على الحياة بشكل جيد، ولذلك طالب بعدم تحميل المواطن أي أعباء أخرى الفترة المقبلة".
وحذر الحكومة من الالتفاف حول التوجيه الرئاسي الخاص بعدم تحويل أي مواطن أعباء إضافية الفترة المقبلة، معقبًا "أثق تمامًا بأن الحكومة تتلقى هذه التوجيهات بمنتهى الدقة،  احنا في ظرف صعب اقتصاديًا، والناس تحملت الكثير بشهادة الدولة".
ولفت إلى أن الجهاز الإداري المترهل من الممكن أن يلتف بشكل أو بآخر عن توجهات الرئيس، من خلال فرض بعض الرسوم هنا او هناك،  مضيفًا أن إدارة الدولة صعبة للغاية. 

نشأت الديهي السيسي مظلة حماية اجتماعية الحكومة المؤتمر الاقتصادي

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