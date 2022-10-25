برلماني بكفر الشيخ يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة المواصلات

تقدم الكاتب الصحفي محمد زكي ، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسبب أزمة المواصلات خاصة في مراكز ومدن البرلس والحامول وبيلا.

أوضح زكي، خلال طلب الإحاطة، معاناة الأهالي وخاصة الطلاب أثناء العام الدراسي الجديد في الانتقال من قراهم ومراكزهم إلى عاصمة المحافظة كفر الشيخ وإلى الجامعة والمصالح الحكومية وخاصة في مراكز ومدن البرلس والحامول وبيلا، مطالباً بتحويل طلب الإحاطة إلى الجهة المسئولة واللجنة المختصة بهذا الشأن.

وقال النائب محمد زكي لـ «صدى البلد»، إن الأهالي يعانون مر المعاناة بسبب أزمة وسائل المواصلات في قرى البرلس وبيلا والحامول لاسيما في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الانتقال من القرى يكون صعباً للغاية بسبب عدم رصف الطرق وتحولها إلى برك من المياه.