شيرين عبد الخالق: البابا تواضروس هو صاحب اسم كتاب سنوات من المحبة

أكدت الإعلامية شيرين عبدالخالق، أن البابا تواضروس الثاني لاحظ راهبات في أول لقاء لي به، مضيفا أنه سألني عن مكان نشأتي ليزيل الرهبة عني.



وأضافت شيرين عبدالخالق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن البابا تواضروس هو صاحب أسم الكتاب سنوات من المحبة، متابعة أن صورته على الكتاب تغمرها السعادة وتوقيت نشر الكتاب يتزامن مع الذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتابعت الإعلامية شيرين عبدالخالق، أن كان يستقطع من وقت راحته من أجل أنجاز هذا العمل، لافتا إلى أن البابا و فريقه قدموا يد العون إخراج هذا العمل.

البابا تواضروس الثاني كان فاعلا في كل الأحداث



وأكملت الإعلامية شيرين عبدالخالق، أن البابا تواضروس الثاني كان فاعلا في كل الأحداث التي مرت على مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، مستدركة أن البابا كان يردد دائما نحن كنيسة الشهداء.

