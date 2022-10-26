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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في خطابها الأول أمام البرلمان.. رئيسة الحكومة الإيطالية: سنواصل دعمنا لأوكرانيا

جيورجيا ميلوني رئيسة
جيورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، خلال خطابها الأول أمام البرلمان أمس الثلاثاء أن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا، ولن تستسلم لابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال الطاقة.


وأضافت ميلوني في خطابها -وفقا لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية- أن حكومتها ستقدم الدعم المالي للعائلات والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، محذرة من أن التكلفة المرتفعة لهذه الخطوة تعني أن إدارتها قد تضطر إلى التخلي عن بعض وعود حملتها.


يذكر أن ميلوني زعيمة حزب "إخوان إيطاليا"، أدت اليمين الرسمية كرئيس للحكومة الإيطالية يوم السبت الماضي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا.
 

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