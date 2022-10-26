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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت شاهد وشايف كل حاجة.. السيسي: في 2011 الكل خاف وجري لولا الجيش وتماسكه|فيديو

السيسي
السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة هامة لمن يشكك فى إنجازات الدولة، قائلاً: "مش كفاية اللى حصل فى البلد فى 2011، ما شفناش حد منكم ليه".

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وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "اللى بيتكلم الآن كان يقدر يعمل حاجة، الكل خاف وجري، ولولا الجيش واليد الحديد لكان المصريين الموجودين في الشارع كانون سيذبحون".

وأوضح أن :"بتكلم من قلبي بصراحة، أنا كنت شاهد وشايف كل حاجة".

وانفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء، قائلا: "كنت ممكن أسكت واتحط على الدماغ.. والإخوان كانوا عايزين كده" وأترك المصريين، ومحدش كان هيقدر يقرب ليهم، عشان كان ليهم قواعد".

وتابع: "عشان أقضى على قواعد الإخوان قدمنا أكثر من 3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب".

 

 

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