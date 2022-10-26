الكويت.. تفاصيل اتهام مدرس مصري بالتحرش بـ 50 طفلاً |اعترافات صادمة

من جنسيات عربية وأسيوية

قررت النيابة العامة في الكويت، احتجاز مدرس تربية إسلامية مصري الجنسية، بعدما وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي بالتهديد لـ 6 أطفال في منطقتي الفروانية وخيطان، في حين اعترف المتهم بتحرشه بنحو 50 طفلا.

وجرى القبض على الوافد المصري، بعد تقديم شكوى ضده من قبل والد أحد الأطفال الذي اتهم المدرس بالاعتداء على ابنه.

وفي هذا السياق، قال مصدر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية أثبتت الآثار التي نتجت عن قيام المتهم بهتك عرض طفلين على ملابسهما، موضحا أن أحدهما في منطقة الفروانية والآخر في خيطان قبل أيام.

وأضاف أن المدرس المصري تم ضبطه من قبل المباحث وبمواجهته اعترف بفعلته وتعرف عليه الضحايا، مشيرا إلى وجود بلاغات أخرى ارتُكبت بالأسلوب ذاته، وجار استدعاء المبلغين برفقة أطفالهم للتعرف على المتهم.

اعترافات صادمة

بدورها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان أن "رجال الأمن الجنائي باشروا التحقيق في قضية ادعاء مقيم بتعرض ابنه لمحاولة اعتداء غير أخلاقي من قبل مقيم آخر.. وقد استطاع رجال الأمن ضبط المشتبه به وإحالته إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكشف مصدر أمني لصحيفة "الجريدة" الكويتية، عن أن المدرس "اعترف بالاغتصاب والتحرش بأكثر من 50 طفلاً"، موضحا أنه "كان يمارس هذا العمل طوال الـ3 أشهر الماضية وذلك من خلال تهديد الأطفال بالقتل إذا ما أبلغوا ذويهم".

وأشار إلى ان السلطات الكويتية تلقت 6 بلاغات خلال ذات الفترة تفيد بتعرض أطفال من جنسيات عربية وآسيوية للتحرش والاعتداء، مضيفا أن الأطفال الستة "تعرفوا على المتهم في طابور عرض قانوني وشرحوا لوكيل النيابة العامة ما حدث لهم على يد المتهم".

وقال إن النيابة أمرت بحجزه على ذمة القضية، بعدما اعترف أمامها اعترافات تفصيلية على ارتكاب أكثر من 50 جريمة تحرش واعتداء على الأطفال.

وفي وقت سابق، تلقى رجال المباحث بمحافظة الفروانية، بلاغا من وافد باكستاني أكد تعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء الجنسي أثناء توجهه إلى إحدى البقالات، وناقشوا والد الطفل الذي أحضر لهم أيضا ملابس الطفل وبدا عليها التعرض لملوثات ذكورية.

وتوجهت الأجهزة الأمنية في الكويت إلى موقع تعرض الطفل للاعتداء، واستعانوا بكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والبنايات السكنية، والتي أرشدتهم إلى قضية تحرش أخرى عندما كشفت الكاميرات المتهم وهو يعتدي على أحد الأطفال.