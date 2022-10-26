مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

نرى دائمًا كم هو جميل الرابط العاطفي بين الحيوانات والبشر، على الرغم من أن الحيوانات لا تستطيع التحدث أو التعبير عن شعورها، إلا أنها تستطيع التعبير عن عاطفتها إلا من خلال أفعالها مثل هذا القرد في سريلانكا.

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجسد أجمل صداقة بين قرد لانجور وإنسان، وذلك في إحدى قرى سيريلانكا.

في الفيديو، يمكن رؤية اللانجور الرمادي وهو يحاول إيقاظ رجل ميت كان يعتني به في سريلانكا، جلس القرد بجانب جسد صاحبه لعدة دقائق محاولًا إيقاظه.

يرفض تصديق وفاة صاحبه

شارك الفيديو على تويتر مستخدم يدعى سوبودا كومار وكتب: "يرفض قرد اللانجور قبول وفاة مربيه، ويحاول إيقاظه من الموت في سريلانكا.

كان صاحبه البالغ من العمر 56 عامًا، وهو مقيم في باتيكولوا بسريلانكا قد توفي في يوم 17 أكتوبر الماضي بعد أن شعر بتوعك مفاجئ،.