نجم الأهلي السابق يحذر كولر من دهاء فيريرا.. تفاصيل

تحدث عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.



وقال عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،المدربين الألمان لديهم قواعد الانتظام والالتزام أهم شيء لديهم، وعدم التغيير في عدد كبير من اللاعبين، ولما يكون فيه إخفاقات سنرى التغيير، أرى أن كولر كذلك، وقد يستغنى في السوبر عن لاعب من خط الهجوم، والبدء بثلاثي في الوسط، ولكن إصابة ديانج قد تعيقه عن تحقيق ذلك، ومن الممكن أن يلعب بثنائي في الوسط ويعطي تعليمات دفاعية للطرفين.



وأضاف نجم الأهلي الأسبق، كولر لا يغير في التشكيل وأيمن أشرف يعطي حرية لعلي معلول، علي معلول وأحمد فتوح أبرز مفاتيح لعب الأهلي والزمالك في مباراة السوبر.



وأكمل ،أحذر مارسيل كولر من الاستعجال للفوز بكأس السوبر لأن فيريرا ويعتمد على التفاصيل الصغيرة.

وواصل، فيريرا لا يستطيع المخاطرة هجوميًا أمام الأهلي، وكولر قد يفاجئه باللعب بنفس طريقته من خلال التحفظ دفاعيًا، ومن وجهة نظري المهارات الفردية قد تحسم كفة الأهلي على الزمالك، فمثلًا الأحمر يمتلك لاعبين مهاريين مثل أحمد عبد القادر.

توقعات عادل عبدالرحمن لمباراة الأهلي والزمالك

وأتم:أتوقع أن تحسم مباراة السوبر بكرة ثابتة، الأهلي متألق فيه، والزمالك يعتمد على الهجمات المرتدة وسيحتاج إلى الكرات الثابتة لحل أزماته في المباراة.